В ОПЗЖ требуют возбудить дело против окружения Зе за заговор с целью захвата власти

Нардепы от фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" написали заявление на имя главы СБУ Ивана Баканова о совершении уголовных правонарушений в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда Украины.

В частности они называют законопроект, который подал президент Владимир Зеленский об увольнении судей Конституционного судом способом, который не предусмотрен Конституцией, а также решения СНБО и Кабинета министров в ситуации с конфликтом вокруг решения КСУ, заговором с целью захвата власти (статья 109 Уголовного кодекса Украины).



Также, по мнению нардепов, в действиях должностных лица из СНБО, Кабмина, НАПК и правоохранительных органов есть состав преступления и по другим статьям УК - ч.2 ст. 344, ч.2 ст.376, ч.4 ст. 382.



Соответствующие скриншоты опубликовал депутат от ОПЗЖ Ренат Кузмин на своей странице в Фейсбук. Также Кузьмин обратился к президенту.



"Уважаемый Владимир Александрович! Не нужно запугивать население кровопролитием на украинских улицах. Нужно применить власть для защиты Конституции и общественной безопасности. Никакого конституционного кризиса нет. Есть группа заговорщиков, планирующая государственный переворот с целью силового отстранения Вас от власти. Заговорщики готовы использовать для Вашего устранения любой повод, любую Вашу ошибку, любой промах Вашей команды, любое Ваше незаконное решение. К сожалению, Вы сами даёте преступникам такие возможности, подвергая себя, свою семью и нашу страну серьезной опасности", - написал Кузьмин.

