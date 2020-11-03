Очевидцы рассказали о нападениях в центре Вены

Очевидцы рассказали о нападениях террористов в центре Вены.



Раввин Шломо Хофмейстер сообщил изданию Kurier, что один из преступников открыл стрельбу по людям, которые сидели на летних верандах ресторанов.



Другой очевидец событий, который во время нападений находился в одном из кафе, сообщил телеканалу oe24.tv, что после стрельбы у посетителей началась паника, они начали прятаться. При этом некоторые из них забежали в жилой дом, где забаррикадировались.



Один из жителей Вены, который в момент начала стрельбы находился в ресторане на главной городской площади, рассказал агентству APA, что, услышав выстрелы, посетители легли на пол, в заведении выключили свет и закрыли двери.

"Страхи гостей были сродни безумию", - добавил он.



Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным местных правоохранителей, стрельба в городе велась в шести разных местах.



Позднее телеканал OE24 сообщил, что полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен.





