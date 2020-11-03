Ермак: никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет

Никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих украинских чиновников декларировать доходы, не будет, а Украина будет развиваться только в "антикоррупционной парадигме", заверил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



"Никаких откатов ко вчерашнему дню и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Никаких частичных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может, и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.



Ермак подчеркнул, что Украина никогда больше не вернется к "традиционным олигархическим практикам", всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции.



Руководитель ОП считает, что сейчас в Украине происходит "классический политический кризис, спровоцированный целым рядом решений Конституционного суда и ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп".



"Да, ситуация сложная и требует жестких и командных решений. Впрочем, подобные кризисы – основа всех современных демократий. Они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия", - отметил он.



Ермак указал, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский занял "крайне выразительную и сильную позицию", и в очередной раз доказал, что "именно он является главным борцом с коррупцией в Украине".



По мнению главы ОП, также неочевидным положительным следствием кризиса является то, что вокруг защиты антикоррупционной системы пока объединились все ее звенья, все антикоррупционные органы Украины.

