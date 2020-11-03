Получить гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно - посол Германии

Украине невозможно получить гарантии по Будапештскому меморандуму. Данный документ является политической декларацией, а не международным договором.



Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.



По ее словам, в 2014 году во время начала российской агрессии в Украине никто не помнил об этом меморандуме.



"Будапештский меморандум - это политическая декларация и не более, это не международный договор. ...То есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", - сказала она.



Посол добавила, что не уверена в необходимости расширения нынешних форматов урегулирования конфликта на Донбассе. Более важным является поддержка Украины со стороны партнеров.



"Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников - это больше координирование позиций. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет 7 или 8 участников - это еще хуже", - считает Фельдхузен.

