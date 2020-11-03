ГБР вызывает Черновол на допрос по новому делу

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало Татьяну Черновол для дачи показаний насчет нового дела, открытого против нее.



Об этом сообщает сама Черновол в своем Facebook.



"Если штурм Партии Регионов отдельно, то это по поводу Киеврады или по поводу машины с прослушкой СБУ? Или может из-за остановки кортежа Януковича или из-за визита к Медведчуку", - пишет бывший народный депутат и журналистка.



Так, исходя из повестки, дело было открыто в начале октября, а в отделение Черновол нужно явиться 17 ноября 2020 года.

