ГБР вызывает Черновол на допрос по новому делу

ГБР вызывает Черновол на допрос по новому делу

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало Татьяну Черновол для дачи показаний насчет нового дела, открытого против нее.

Об этом сообщает сама Черновол в своем Facebook.

"Если штурм Партии Регионов отдельно, то это по поводу Киеврады или по поводу машины с прослушкой СБУ? Или может из-за остановки кортежа Януковича или из-за визита к Медведчуку", - пишет бывший народный депутат и журналистка.

Так, исходя из повестки, дело было открыто в начале октября, а в отделение Черновол нужно явиться 17 ноября 2020 года.