Центр "Вектор" начал исследования единой вакцины от COVID-19 и гриппа

Государственный научный центр "Вектор" начал испытания объединенной вакцины от сезонного гриппа и коронавируса, РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Кандидатная вакцина уже проходит исследования на лабораторных животных", — говорится в сообщении.



Ранее о работе над таким препаратом сообщал директор центра Ринат Максютов.

Недавно ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что у заразившихся гриппом, а затем коронавирусом риск смерти повышается в несколько раз. К такому выводы авторы работы пришли после того, как инфицировали одну группу лабораторных мышей только SARS-CoV-2, а другую — последовательно (с разницей в несколько дней) вирусом гриппа А и коронавирусом. В результате выяснилось, что у грызунов из второй группы COVID-19 протекал тяжелее, а вероятность летального исхода увеличивалась в шесть раз.



В Роспотребнадзоре согласились с выводами ученых из Великобритании. Как отметила директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная, до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа необходимо сделать прививку от него, поскольку это заболевание осложняет течение коронавирусной инфекции, а также особо опасно для людей из групп риска.

