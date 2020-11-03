Американский алтарь

Сегодня особый день, который войдет в историю. Я с утра сразу почувствовал: что-то грядет. И точно. «Бляхари» перекрыли весь центр и опять хотят поиметь для своих «ведер» и роскошных «Ленд Роверов» льготы на шару. Всем и сразу. Дети, с…ка, «революции». Самые бедные и обездоленные. Нет, сначала я к ним нормально относился. Входил в положение. Даже поддерживал. А вот в последнее время разговоры с представителями данного «автоплемени» носят преимущественно эротический характер.



Свою половую концепцию я изложил откормленному активисту, который лениво блокировал автопоток возле станции метро «Арсенальная». Вместе с представителями Национальной полиции. Держался он уверенно. Пил кофе из стаканчика и через отвисшую губу заявил: «Три дня стоять будем... Может быть, вообще не уйдем». Выслушав интересные и дельные советы, которые, по моему мнению, помогут активисту восстановить гармонию с окружающим миром, он резко «потерялся». Побежал за подмогой. Но не добежал... Да... Но это вообще мелочь.



Вот Зеленскому было вчера реально крутое видение. Вокруг, значит, кровь на улицах, обезглавленные трупы, душераздирающие крики, и что-то горит вдалеке. Жуть. Только он все неправильно интерпретировал. Думал, что такое начнется, если Рада не примет его закон об увольнении конституционных судей. На самом деле президента вштырило на события в Вене, где террористы бродили по улицам и расстреливали обывателей на почве антисемитизма. По версии канцлера Курца.



Представить себе, что нация восстанет по поводу отмены электронного декларирования и увольнения директора НАБУ Артема Сытника, ставших жертвой КС, может только очень легкомысленный человек, то есть иплан. Никого не хочу обидеть, поэтому стараюсь выражаться корректно и сдержанно. Короче, точно по поводу Вены было видение у Зеленского. Однако выборы в США, безусловно, требуют от Украины ритуального принесения сакральной жертвы.



От итога американской кампании напрямую зависит будущее нашей великой и независимой державы. Офис Зеленского ставит на Байдена. «Сывочолый гетьман» второй день бухает за успех друга Джо на выборах. Все знают, что Байден любит, когда ему приносят жертву на алтарь великой американской нации.



Сегодня судьбоносный день, выборы в США, от Украины необходима жертва на американский алтарь. Глава офиса прокурора Ирина Венедиктова не подошла. Зеленский сразу хотел ее того... Ну принести... Уволить. Однако Венедиктова за одну неделю дважды встретилась с послом США Кристиной Квин, и та, предварительно посоветовавшись со своим ручным Шабуниным, пришла к выводу – не пойдет

Полномочия посольства США уже абсолютно понятны. Во-первых, к исключительной компетенции «амбассады» относится вопрос проведения майдана в Киеве. Это ясно и без пояснений. Во-вторых, только американская миссия принимает решения о назначении и увольнении директора НАБУ, антикоррупционного прокурора, главы Национального агентства по предотвращению коррупции

Больше всего ему нравятся генеральные прокуроры. Вспомним Шокина, которого публично «заколол» Петр Алексеевич. «Жертва» была принята, и Хантер Байден вздохнул свободно. Его «украинский косяк» был надежно упрятан в компьютер, который он зачем-то сдал в ремонт, напрочь забыв об этом факте. Ноут, конечно же, нашли. Тайванская разведка тщательно проанализировала его стертый жесткий диск и пришла к выводу, что Байден – агент коммунистического Китая. Я бы так не сказал, поскольку мне трудно было объяснять окружающим, родным и близким, что фото и видео порнографического характера, которое приходится просматривать на компе, – это по работе.Однако не будем отвлекаться от темы. Сегодня судьбоносный день, выборы в США, от Украины необходима жертва на американский алтарь. Глава офиса прокурора Ирина Венедиктова не подошла. Зеленский сразу хотел ее того... Ну принести... Уволить. Однако Венедиктова за одну неделю дважды встретилась с послом США Кристиной Квин, и та, предварительно посоветовавшись со своим ручным Шабуниным, пришла к выводу – не пойдет.Тогда президент решил сразу кончить весь нынешний состав Конституционного суда с криком «За Байдена, за Хиллари, за демократические антикоррупционные ценности!». Одобряю его выбор. Лучший вариант совершить политический суицид даже придумать невозможно. Он, значит, кончает КС, а затем все остальные ликвидируют институт президента как таковой. Великолепная жертва, которая, вне всякого сомнения, будет оценена Байденом, за победу которого держат кулаки все «соросята» и «порохоботы».Символическая голова КС станет прекрасным даром нашей страны новому президенту США. Главное, все точно рассчитать. А то в прошлый раз все так были уверены в победе Клинтон, что по итогу очень нехорошо оконфузились в «Фейсбуке». Выдержка, спокойствие и полное понимание нужд активистов движения BLM. Именно они должны стать основой нового состава КС. Это сразу снимет все вопросы. Согласитесь, что очень трудно обвинить темнокожего, который вообще не понимает, где он и чем занимается, в работе на гибридную пропаганду Кремля.Заодно, я считаю, надо доработать Конституцию Украины, поскольку она, к сожалению, не учитывает новые реалии и видения президента Зеленского. Набросал на коленке дергающегося в когнитивном диссонансе «порохобота» без первичных половых признаков текст конституционных правок.По мне, так Конституционный суд Украины вообще должен заседать в Миннесоте. Тогда можно гарантировать равноудаленность судей от всех украинских олигархов. Хотя Игорь Валерьевич может добежать и до Миннесоты. Он сейчас является спонсором всего мероприятия с КС. Правда, на роль сакральной жертвы намечен один малопопулярный президент страны.Парадоксально, но факт – его интересы совпали с интересами Петра Алексеевича, который должен Игорю Валерьевичу за «Приватбанк». Работают как слаженная пара. У «порохоботов» когнитивный диссонанс именно по этому смешному поводу.Так вот, раздел про КС должен начинаться с определения постоянного места базирования суда: Миннесота. А там куда Бог пошлет. Должна найтись подходящая резервация. И еще один самый важный раздел. Не знаю, как так получилось, но в Основном законе нет ни слова про посольство США в Киеве. Настало время исправить эту вопиющую недоработку, чтобы Байден в торжественной обстановке, сразу после инаугурации, подписал базовый закон украинской нации. Там, по ходу, сразу две инаугурации будет, а потом президента выберут в Сенате. Или Конгрессе. Не важно.Полномочия посольства США уже абсолютно понятны. Во-первых, к исключительной компетенции «амбассады» относится вопрос проведения майдана в Киеве. Это ясно и без пояснений. Во-вторых, только американская миссия принимает решения о назначении и увольнении директора НАБУ, антикоррупционного прокурора, главы Национального агентства по предотвращению коррупции. Только посольство назначает состав Высшего антикоррупционного суда, Конституционного суда и принимает решение о приглашении нового президента Украины в США. Это же считается одобрением выбора украинского народа.И, наконец, в-третьих, наблюдательные советы всех органов власти, сформированные из активистов BLM, напрямую подчиняются пресс-секретарю посольства США. Как и Кабмин, все силовые структуры и другие европейские органы власти.Именно посольство Америки гарантирует наличие безвизового режима с ЕС и постоянный рост коммунальных тарифов. Структурным подразделением миссии является МВФ, который тоже должен получить конституционный статус, чтобы не было всей этой херни с утверждениями меморандумов. В Основном законе должен быть закреплен базовый образец такого меморандума: «денег нет, но вы должны выполнить следующие условия…». Перечень условий можно вписывать произвольно, в свободной форме.Все эти увлекательные телодвижения и сакральная жертва в виде декоративно оформленной головы КС должны способствовать проявлению милости «американских богов». Возможно, они пошлют нам дождь и ракетные комплексы «Патриот». Боже, храни Америку!