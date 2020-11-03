Белорусскую АЭС включили в сеть

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции подключен к объединенной энергосистеме страны. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщило информагентство РБК-Украина со ссылкой на министерство энергетики Беларуси.



Запуск БелАЭС в промышленную эксплуатацию начался 7 августа, когда в реактор первого энергоблока были загружены тепловыделяющие сборки с ядерным топливом.



Энергетический пуск блока планируется в ноябре этого года.



На первом энергоблоке БелАЭС 11 октября была успешно запущена цепная реакция. Реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности.

