Украинцы смогут менять отчество с 14 лет

В Украине разрешили менять отчество с 14 лет. Законопроект во втором чтении поддержали 259 депутатов Верховной Рады на заседании во вторник, 3 ноября. Прежде изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.



Согласно новому закону:



