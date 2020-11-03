Украинцы смогут менять отчество с 14 лет
В Украине разрешили менять отчество с 14 лет. Законопроект во втором чтении поддержали 259 депутатов Верховной Рады на заседании во вторник, 3 ноября. Прежде изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.
Согласно новому закону:
- изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;
- изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;
- если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможна с согласия опекуна;
- если один из родителей будет против изменения отчество ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.
Источник: Корреспондент
14:00
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