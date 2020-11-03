Азербайджан заявил об отступлении армянских войск в Карабахе

Армия Армении в результате боев днем 2 ноября и в ночь на вторник, 3 ноября, была вынуждена отступить с потерями личного состава и военной техники на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило информагентство Anadolu со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.



По его данным, за минувшие сутки и ночь были уничтожены и подбиты четыре системы залпового огня БМ-21 Град, один зенитно-ракетный комплекс Куб, девять гаубиц разных типов и два грузовика с боеприпасами.



"Боевые действия продолжались в основном в направлении Агдере, Ходжавенда, Зангилана и Губадлы. В настоящее время наши войска следят за оперативной обстановкой", - заявили в Минобороны Азербайджана.

