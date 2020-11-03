Тупицкий: кровь может захлестнуть страну

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий призывает президента Владимира Зеленского отбросить эмоции и урегулировать конституционный кризис правовым путем. Об этом председатель КСУ заявил в интервью телеканалу Прямой.



"Я обращаюсь к президенту страны, к уполномоченному по правам человека: давайте отбросим эмоции, потому что жизнь и здоровье людей важнее всего. Кровь может захлестнуть страну", - сказал Тупицкий.



Он также добавил, что предложил "соответствующим субъектам обратиться в Конституционный суд относительно разъяснения решения относительно декларирования".



По словам Тупицкого, КСУ не закрывал реестр электронных деклараций для общего доступа и принятое решение касается только защиты независимости судебной власти.

