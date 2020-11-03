"Венский" террорист задержан в Линце – СМИ

Австрийская газета Kronen Zeitung сообщает со ссылкой на очевидцев, что подозреваемый "венский" террорист задержан в Линце во вторник утром.



По данным газеты, квартиру, в которой находился подозреваемый, штурмовал спецназ, вместе с ним были задержаны одна или две женщины.



Издание сообщает, что речь идет об исламисте, известном полиции.



Вечером 2 ноября в Вене несколько исламистов открыли стрельбу по людям в разных частях города. В частности, выстрелы звучали неподалеку от площади Шведенплатц вблизи от главной синагоги города Штадттемпель. В результате погибли не менее четырех человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что речь идет о теракте. Один из террористов был застрелен. Операция по поимке преступников продолжается, в ней задействована большая часть полиции города и военные.

