В Украине в ближайшие дни сохранится относительно теплая погода

В ближайшие сутки, 4 ноября, погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного атмосферного давления и умеренно-теплая воздушная масса с температурой, немного превышающей климатическую норму для этого периода, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории страны - без осадков. Ночью и утром на большей части территории туманы.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южной части – северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, на юге и востоке страны 13-17°.



В Киеве в среду без осадков, ночью, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений в день 4 ноября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 17,6 градусов тепла в 2019 году, а самая низкая ночью на отметке 12,2 градусов мороза в 1979 году.



В четверг, 5 ноября, в западных областях Украины пройдет дожди, днем в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в большинстве областей местами туман.



Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в северных областях от 4° тепла до 1° мороза; днем в западных и северных областях 4-9° тепла, на остальной территории 8-13°, на юге до 15°.



В Киеве ночью без осадков, местами туман, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.