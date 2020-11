А Google за что?

От исхода президентских выборов в США зависит очень многое, в том числе и судьба Google. Антимонопольное разбирательство стартует уже в ближайшие дни. При неблагоприятном для компании раскладе ее могут вынудить продать браузер Chrome и часть своего рекламного бизнеса. Последний раз это случилось с Microsoft и привело к уходу из компании ее основателя Билла Гейтса.

Говорят, что большой шкаф громко падает. Посмотрим, насколько эта поговорка окажется применима к Google. Крупнейшие американские компании привыкли к резонансным искам. Особенно табачные. Не миновала сия чаша и Google.



Еще до того, как Министерство юстиции и прокуратура США взялись за расследования предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства, в июне 2020 года три пользователя подали весьма оригинальный иск против Google в федеральный суд города Сан-Хосе (штат Калифорния).



Они обвиняют компанию в нарушении неприкосновенности частной жизни миллионов пользователей путем отслеживания их действий в интернете с помощью Google Analytics, менеджера рекламы Ad Manager и других сервисов и плагинов даже в тех случаях, когда пользователи открывали окна браузера Chrome и других браузеров в режиме «инкогнито».



Хотя иск подан от имени трех истцов, их адвокаты намереваются добиться его перевода в статус коллективного. Истцы потребовали не менее $5 тыс. компенсации каждому американскому пользователю устройств и сервисов Google, если их права действительно признают в суде нарушенными. Таким образом, общая сумма выплаты Google может составить не менее $5 млрд.



Пользователи в своем иске заявили, что Google с 1 июня 2016 года незаконно собирала информацию об их друзьях, их хобби и любимой еде, совершенных ими покупках и даже о самых «интимных и деликатных вещах», которые пользователь может искать в интернете, в том числе в режиме «инкогнито». Почему истцы выбрали именно эту дату в качестве отсчета, в иске не поясняется.

Google обвинили в "дискриминации белокожих мужчин консервативных взглядов". Джеймс Дэймор и Дэвид Гудман, два бывших инженера компании, обратились в Верховный суд округа Санта-Клара в штате Калифорния. Дэймор, в отличие от обиженных барышень, напротив, считал, что женщинам слишком много платят, и написал по этому поводу служебную записку руководству



Перед этим иском был аналогичный от бывшего директора британской компании Which?, которая занимается исследованиями потребительского рынка Ричарда Ллойда. Ллойд учредил организацию Google You Owe Us, от имени которой выступает в суде (поэтому иск пошел как коллективный), и потребовал от Google 3,2 млрд. фунтов стерлингов (примерно $4,3 млрд.) за незаконный сбор данных 4,4 млн. пользователей iPhone.



Согласно исковому заявлению, с августа 2011 года по февраль 2012 года Google обходила настройки конфиденциальности мобильного браузера Safari и следила за тем, какие сайты посещают владельцы iPhone.



При этом американская компания якобы собирала данные о местоположении пользователей, их расовой и социальной принадлежности, политических и сексуальных предпочтениях, состоянии их здоровья, в том числе психического, а также материальном состоянии и покупках.



Ллойд пытался отсудить у Google 3,2 млрд. фунтов стерлингов, из которых организация обещает выплатить каждому скомпрометированному пользователю по 750 фунтов. Если я не ошибаюсь, по этому иску вердикта еще нет.



Были еще два замечательных иска, которые нельзя обойти вниманием ввиду их потешности. Три женщины, которые в прошлом работали в Google, подали иск против дискриминации по половому признаку.



Келли Эллис, Холли Пис и Келли Висури утверждали, что уволились из компании после того, как в Google их систематически оценивали ниже мужчин, игнорируя усилия продвинуться по карьерной лестнице, и обижали по уровню зарплаты. Девушки спохватились в тот момент, когда Департамент труда во время случайной проверки обнаружил «систематические и практически повсеместные расхождения в оплате труда не в пользу женщин».



Еще в одном иске Google обвинили в "дискриминации белокожих мужчин консервативных взглядов". Джеймс Дэймор и Дэвид Гудман, два бывших инженера компании, обратились в Верховный суд округа Санта-Клара в штате Калифорния. Дэймор, в отличие от обиженных барышень, напротив, считал, что женщинам слишком много платят, и написал по этому поводу служебную записку руководству. В ней он изложил свои взгляды на биологические отличия между мужчинами и женщинами и был тут же уволен.



В целом же, если говорить о более серьезных судебных претензиях в отношении Google, здесь преуспел Евросоюз. Три года подряд компания получала от европейцев внушительные штрафные взыскания.



В июне 2017 года – штраф в размере 2,42 млрд. евро за то, что компания предоставляла преимущество в результатах поисковой выдачи собственному сервису Google Shopping в обход других агрегаторов. Летом 2018 года – 4,34 млрд. евро за принуждение производителей устройств, работающих на ОС Android, продавать их c предустановленным браузером и поисковыми системами Google. И в марте 2019-го – на 1,4 млрд. евро за блокировку рекламы конкурентов.

По всей видимости, судьба компании будет зависеть от исхода президентских выборов. Сторонниками разделения Google, а также Apple, Amazon и Facebook являются демократы. Публичным спикером этой идеи выступает сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен, которую еще недавно рассматривали в качестве кандидата в президенты США или вице-президенты



Кроме этого, в 2012 году Федеральная торговая палата США оштрафовала Google на $22,5 млн. и обязала выплатить еще $17 млн. 37 штатам. Но это мелочи по сравнению с европейскими санкциями. Однако и они не нанесли Google никакого ощутимого урона: ни материального, ни финансового. Информация о штрафе от ЕС совпала с презентацией видеостриминга для геймеров Stadia, который считают очень перспективным на рынке онлайн-игр. Поэтому рыночная капитализация Google в тот же день увеличилась почти на $17 млрд. и перекрыла взыскание.



Впрочем, нынешний иск Министерства юстиции, в котором Google обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства и неконкурентном поведении, может оказаться более серьезной проблемой, чем все предыдущие судебные разбирательства и европейские штрафы вместе взятые. Профильное издание AIN.UA сравнивает эту историю с делом Microsoft в 1998 году.



Тогда Минюст США подал в суд на компанию Microsoft, обвинив ее в нарушении антимонопольного законодательства на рынке компьютерных программ. Иск подали после того, как Билла Гейтса вызвали свидетельствовать перед Конгрессом о позиции своей компании на рынке и злоупотреблении монопольным положением. И он, мягко говоря, повел себя несколько фамильярно.



В апреле 2000 года суд постановил, что компания нарушила нормы Sherman Antitrust Act 1890 года и должна была быть разделена на две. Microsoft подала апелляцию на это решение, и она была успешной. В итоге компания и Минюст США заключили компромиссную сделку.



Детищу Гейтса запретили принуждать производителей ПК использовать браузер Internet Explorer в Windows 95. Из-за этого Microsoft не смогла создать конкурентную операционную систему для телефонов. А Гейтс был вынужден уйти из компании.



Сейчас Минюст США требует от Google продать Chrome и часть рекламного бизнеса. По сути, это то же самое требование разделить компании на “запчасти”, как в истории с Microsoft.



По всей видимости, судьба компании будет зависеть от исхода президентских выборов. Сторонниками разделения Google, а также Apple, Amazon и Facebook являются демократы. Публичным спикером этой идеи выступает сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен, которую еще недавно рассматривали в качестве кандидата в президенты США или вице-президенты. Сенатор не только озвучила эти идеи, но и модерировала кампанию в соцсетях.