Защита требует допросить экспертов, которые исследовали ракету, сбившую MH17

Защита Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, считает необходимым допросить экспертов, которые исследовали ракету, сбившую самолет. Об этом сообщил во вторник на слушаниях адвокат Баудевейн ван Эйк.



По его словам, выводы некоторых организаций, в том числе Национального института криминалистики, могут быть поставлены под сомнение, особенно в части, касающейся того, что Boeing был сбит ракетой типа 9М38 именно с боеголовкой 9Н314М. С учетом этого он заявил, что защита считает необходимым допросить экспертов, готовивших данные доклады. "Только когда мы получим ответы на все вопросы, касающиеся экспертизы, опыта, методологии и масштаба исследований, эти доклады могут быть должным образом оценены, а мы сможем сделать заключение о том, могут ли они служить доказательством", - подчеркнул ван Эйк.



Еще один адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что защита также считает необходимым заново допросить ряд свидетелей. Беседы с ними проводились специалистами Совместной следственной группы, однако, по ее словам, голландское уголовное право требует, чтобы допрос осуществлялся в присутствии представителя суда.



До этого защита представила длившуюся более двух часов запись интервью с Пулатовым. Обвиняемый заявил, что не имеет никакого отношения к крушению Boeing. Он отметил, что в 2014 году не служил в российской армии, не контактировал с российскими должностными лицами и находился на Донбассе в качестве добровольца. Пулатов особо обратил внимание на то, что доставка системы "Бук" в регион являлась нецелесообразной, но ополченцы могли использовать название комплекса в открытых переговорах по радио или по незащищенным линиям связи для того, чтобы ввести в заблуждение противника.



