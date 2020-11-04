Лавров: практика односторонних санкций мешает борьбе с пандемией и ее последствиями

Продолжение практики применения односторонних санкций рядом стран в условиях пандемии препятствует борьбе с ней и с ее социально-экономическими последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на видеоконференции Совета Безопасности ООН на тему "Миростроительство и сохранение мира: современные факторы конфликтов и нестабильности". Текст выступления зачитал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.



"Ширится практика применения односторонних санкций, которые препятствуют усилиям государств по борьбе с пандемией и преодолению ее социально-экономических последствий. В этих условиях вновь выражаем солидарность с призывом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к глобальному примирению, который также включает отмену или приостановку незаконных рестриктивных мер", - сказал он.



Министр подчеркнул, что в таких условиях особенно актуальной становится инициатива президента России Владимира Путина о создании так называемых зеленых коридоров, свободных от санкций и торговых войн. "Это позволило бы обеспечить уязвимые слои населения товарами первой необходимости и медикаментами", - указал Лавров.



