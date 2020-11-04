Власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы

Власти Британии решили повысить уровень террористической угрозы в стране с "существенного" до "серьезного", сообщает телеканал Sky news.



Это решение принял Объединенный центр по анализу угрозы терроризма, который располагается в штаб-квартире британской службы безопасности MI5. Уровень террористической угрозы в Великобритании оставался "существенным" с ноября прошлого года.



Теперь его повысили до "серьезного", за которым может идти только "критический". Последний раз "критический" уровень террористической угрозы вводили в мае 2017 года после теракта в Манчестере.



В понедельник в результате теракта в австрийской столице Вене погибли четыре человека, а на прошлой неделе террорист убил троих во французском городе Ницца.

