В СБУ рассказали о причинах обысков на таможне

Сотрудники СБУ и ГБР провели обыски в центральном офисе Государственной таможенной службы, а также в 15 региональных представительствах ведомствах. Была изъята документация, которая может подтвердить противоправную деятельность сотрудников таможенной службы, сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 3 ноября.



"Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям и убыткам для госбюджета в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.



Были изъяты документы по нарушению бюджетного законодательства при перерасчете таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по класификации товаров, а также документация о проведении работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту в управлениях.



"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия", – добавили в СБУ.

