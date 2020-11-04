Фигурант дела MH17 заявил, что не служил в российской армии в 2014 году

Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил, что не состоял на службе в Вооруженных силах РФ в июле 2014 года, а также не имел никаких контактов с российскими должностными лицами, видеозапись показаний фигуранта дела транслировалась на заседаниях суда в Нидерландах во вторник.



Во вторник в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении малайзийского Boeing. Защита Пулатова продемонстрировала в ходе заседания видеозаписи, где подзащитный отвечает на вопросы адвокатов, а также гособвинения Нидерландов.



"Нет, из вооруженных сил Российской Федерации я был уволен 30 июля 2008 года. То есть прошло уже шесть лет (к 2014 году – ред.)", - сказал Пулатов, отвечая на вопрос прокуратуры о том, состоял ли на военной службе в РФ в период с июня по август 2014 года.



Россиянин также ответил отрицательно на вопрос, входил ли он или его подразделения в состав ВС РФ. "Нет, это были подразделения ДНР, и они комплектовались добровольцами, как из числа местных жителей, это ополченцы, так и добровольцами из других стран – и Азербайджан, и Казахстан, и Эстония, и Германия и другие страны", - сообщил обвиняемый.



Он также заявил, что ни с кем "из каких-либо должностных лиц или еще с кем-то из РФ связь не поддерживал".

