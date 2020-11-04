Комитет Рады поддержал законопроект по е-декларированию

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о возобновлении электронного декларирования в первоначальном виде, авторами корого стали спикер Дмитрий Разумков и еще более сотни нардепов из разных фракций. Об этом сообщает РБК-Украина во вторник, 3 ноября.

"Члены комитета признали законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Комитет рекомендует ВР включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом. "За" такое решение проголосовали 6 членов комитета, 4 – воздержались, а 2 были против", – говорится в собщении.



Также указано, что законопроект президента Владимира Зеленского комитет не рассматривал.



Напомним, в конце октября Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству с пометкой как "неотложный". Глава государства просил признать решение КСУ от 27 октября "ничтожным" и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов.

