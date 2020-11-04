Сестры-близнецы родили дочерей в свой день рождения

Сестры-близнецы из американского штата Теннесси Отэм Шоу и Эмбер Трамонтана родили дочерей в свой день рождения. Девочки появились на свет с разницей в 90 минут, пишет Unilad.



Сестры признались, что своих первых детей они родили два года назад с разницей в десять недель. Вторую беременность они планировали так, чтобы новорожденные появились примерно в одно время, однако никто не ожидал, что произойдет это в один день – их собственный день рождения.



Врач Эмбер и Отэм Джордж Вик заметил, что за 45 лет своей медицинской практики он не видел таких совпадений.



Теперь семьи будут отмечать сразу четыре дня рождения в один день. И у них не будет никакого оправдания, чтобы забыть о поздравительных открытках друг другу, отмечает издание.

