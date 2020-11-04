Трамп заявил о своей победе на выборах в США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается. об этом он сообщил на брифинге в Белом доме в среду, 4 ноября. В заявлении Трамп поблагодарил американцев за поддержку и заявил, что "группа людей" пыталась лишить американцев права на выражение своей воли на выборах.



Трамп назвал итоги выборов "феноменальными результатами" и заявил о победе, перечислив штаты, в которых избиратели отдали предпочтение ему.



"Очевидно, что мы выиграли в Джорджии... Ясно, что мы победили в Северной Каролине... Самое важное, мы побеждаем в Пенсильвании с впечатляющим отрывом... Мы побеждаем в Мичигане и мы побеждаем в Висконсине...", - объявил он, несмотря на то что подсчет голосов еще не завершен.



По словам Трампа, он был готов объявить о победе, но помешало замедление подсчета голосов.



Демократы завоевали 180 мест в палате представителей, республиканцы - 170.



"Честно говоря, мы выиграли эти выборы", - подытожил Трамп.

