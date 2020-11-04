Нефть упала в цене после заявлений Трампа о победе на выборах

Нефть упала в цене в среду, 4 ноября, после заявлений президента США Дональда Трампа о победе на выборах. Снижение цен наблюдается на нефть марки WTI и Brent.



Об этом сообщает Reuters.



Так, фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 15 центов (0,4%) и сейчас составляет 37,51 доллара за баррель. Нефть марки Brent снизилась на 8 центов (0,2%), до 39,63 доллара за баррель.



Вчера в США завершились выборы президента. После завершения голосования действующий президент Дональд Трамп заявил о победе, несмотря на то, что сейчас еще идет процесс подсчета голосов.

