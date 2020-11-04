В ближайшие дни в Украине будет сыро и прохладно

В ближайшие сутки, 5 ноября, погоду в Украине будет определять влажная и умеренно-теплая воздушная масса, сообщает в среду Укргидрометцентр. В четверг ночью в западных и Житомирской областях умеренный, днем в западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. В большинстве областей туман. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с.



Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, на Закарпатье и юге страны 9-14 °; в Карпатах в течение суток 0-5 ° тепла.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; в течение суток туман. Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 ноября самая высокая температура днем была 17,6 в 2013г., самая низкая ночью -11,4 в 1979г.



В пятницу, 6 ноября, в Украине без осадков; ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с, на востоке страны 7-12 м/с.



Температура ночью 3-8° тепла, в западных и северных областях от 4° тепла до 1° мороза; днем 5-10° тепла, в южной части 8-13°. В Карпатах ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 2-7° тепла.



В Киеве 6 ноября без осадков; ночью, утром туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

