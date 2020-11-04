Кабмин согласовал увольнение трех глав ОГА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях



Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



В частности, правительство согласовало указы президента об увольнении Максима Куцого с должности главы Одесской ОГА, Виталия Федорива – с должности главы Ивано-Франковской ОГА и Романа Грищенко - с должности главы Сумской ОГА.

