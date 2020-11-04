На учете в центрах занятости находится почти 400 тыс. безработных украинцев

В Украине на учете в центрах занятости находятся 396,5 тысячи безработных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал. "В течение января-октября 2020 года услугами государственной службы занятости воспользовались 1 млн 980 тыс. украинцев, из них более 1 млн имели статус зарегистрированного безработного, пособие по безработице получали 942,3 тысячи граждан", - говорится в сообщении.



Сообщается, что одновременно количество вакансий в базе данных государственной службы занятости составило 754 тыс. единиц. Работу при содействии службы за 10 месяцев этого года нашли почти 540 тыс. человек, из них - 337 500 имели статус зарегистрированного безработного, а 202тыс. человек были трудоустроены оперативно, еще до предоставления статуса безработного.



"С начала года профессиональное обучение по направлению службы проходили 88,7 тысячи безработных, почти 47 тыс. из них учились в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости. Этот показатель обычно значительно меньше, чем в докарантинном 2019 году (на 68%)", - отмечается в сообщении.



Также к общественным и других работам временного характера в течение 10 месяцев текущего года было привлечено 92,2 тысячи человек.



Кроме того, количество работодателей, которые предоставляли в службу занятости информацию о вакансиях, составляло 158 500. Чаще всего работодатели искали квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию и эксплуатации оборудования, а также работников сферы торговли и услуг. Востребованными были также учителя, врачи, фармацевты, воспитатели, инженеры, экономисты, мастера производственного обучения, медсестры и тому подобное.



"По состоянию на 4 ноября:



• на учете в центрах занятости находятся 396,5 тысячи безработных;



• из них получают пособие по безработице 337 тыс.



Средний размер пособия по безработице в октябре составил 3,7 тыс. грн", - говорится в сообщении.

