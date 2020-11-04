Кислород подведен к 18,5 тысячи COVID-кроватей - Степанов

В Украине подведенным кислородом обеспечено 18,5 тыс. коек.



Как передает Укринформ, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



"На начало сентября у нас было около 8800 коек с подведенным кислородом, на вчера (3 ноября - ред.) это 18,5 тыс. коек с подведенным кислородом", - сказал Степанов.



Он отметил, что больницы в регионах принадлежат местной власти, правительством Украины был выделен соответствующий финансовый ресурс для обеспечения коек в больницах подведенным кислородом для лечения COVID-19.



В то же время министр заявил, что Минздрав и в дальнейшем будет работать в направлении обеспечения коек для больных COVID-19 кислородом. И за месяц планирует довести их количество до 40 тысяч.



Степанов напомнил, что максимальное количество коек для лечения больных COVID-19, которые может выделить система здравоохранения, в настоящее время составляет около 52 тысяч. Но министерство изыскивает возможности обеспечить еще несколько десятков тысяч коек.



Министр отметил, что пройти вторую волну COVID-19 легко не удастся, и призвал украинцев соблюдать установленные Минздравом правила: масочный режим, социальная дистанция, пользование антисептиками. В случае симптомов коронавирусной болезни - звонить семейному врачу, который при необходимости должен вызвать мобильную бригаду для взятия образцов на определение COVID-19.



В целом, по его словам, с помощью мобильных бригад делается почти 25 тысяч тестов на определение COVID-19.



В случае, если пациент не может связаться с семейным врачом, Степанов посоветовал обращаться во Всеукраинский контакт-центр Минздрава по противодействию коронавирусной болезни по телефону 0800 60 20 19.



Как сообщал Укринформ, по состоянию на 4 ноября в Украине зафиксировано 9524 новых случая коронавирусной болезни.



За все время пандемии в стране коронавирусом заразились 420 617 человек.

