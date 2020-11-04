Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в штате Висконсин

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа потребовал полного пересчета голосов в штате Висконсин, где бывший вице-президент Джо Байден имеет небольшое преимущество - чуть менее 21 000 голосов.



Требование штаба появилось 4 ноября в Твиттере.



"Несмотря на нелепые соцопросы, использованные в качестве тактики подавления воли избирателей, в Висконсине разница в голосах была очень маленькая, и мы всегда знали, что так и будет. Сообщалось о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов голосования. Президент согласен с тем, чтобы потребовать пересчет, и мы это немедленно сделаем", - говорится в заявлении штаба.



Что касается упомянутых в заявлении опросов, то по данным RealClearPolitics, Байден должен был опередить Трампа в Висконсине на 7 процентов. А в опросе агентства Reuters он брал на 10 процентов больше Трампа.

