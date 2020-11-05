Защита по делу MH17 потребовала допросить Авакова

Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 Олега Пулатова требует допросить главу МВД Украины Авакова по поводу видео с предполагаемым ЗРК "Бук", которое он выложил в интернете после авиакатастрофы, заявил на слушаниях в среду адвокат Баудевейн ван Эйк. Накануне в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.



"Аваков опубликовал Youtube-ссылку с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией. Он также указал на то, что это "Бук", которым накануне мог быть сбит MH17", - сказал адвокат.



По его словам, это видео, в том числе его подлинность, вызывает много вопросов.



"Защита хочет также допросить Арсена Авакова как свидетеля и задать ему вопросы о том, как и почему это видео привлекло его внимание", - отметил Баудевейн ван Эйк.

Глава МВД Украины Арсен Аваков после авиакатастрофы с малайзийским Boeing опубликовал видео, на котором якобы изображено, как тягач с ЗРК "Бук" направлялся к границе с Россией. Многие военные эксперты назвали видео фальсификацией.

