Рада приняла за основу проект изменений в закон "Об автомобильных дорогах"

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3901 "О внесении изменений в закон Украины "Об автомобильных дорогах", предусматривающий согласование положений данного закона с изменениями, внесенными в законодательство Украины.



Соответствующий проект поддержали 253 народных депутата.



Согласно пояснительной записке к документу, принятие данного законопроекта обусловлено необходимостью внесения изменений в закон Украины "Об автомобильных дорогах" в связи с принятием закона "О концессии".



"В тексте закона Украины "Об автомобильных дорогах" содержатся ссылки на законы Украины "О концессиях" и "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог", которые в соответствии с "Заключительными и переходными положениями" закона Украины "О концессии" утратили силу", - пояснили авторы.



Кроме того, законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по реформированию системы управления автомобильными дорогами общего пользования" функции по управлению автомобильными дорогами общего пользования местного значения переданы от "Укравтодора" областным государственным администрациям.



При этом согласно регламенту Верховной Рады, если для реализации положений поданного законопроекта после его принятия необходимы изменения в другие законы, такие изменения должны излагаться в разделе "Переходные положения" этого законопроекта или в одновременно внесенном его инициатором отдельном законопроекте.



Однако изменения были внесены не во все законодательные акты, что приводит к возникновению законодательных коллизий.



"Принятие проекта закона необходимо для предотвращения возникновения таких законодательных коллизий и обеспечения принципа правовой определенности", - констатируется в пояснительной записке.

