Штаб Трампа подал иск в Мичигане с просьбой приостановить подсчет голосов

Избирательный штаб кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа подал в среду в суд Мичигана иск для приостановки подсчета голосов в этом штате. Соответствующее заявление распространил менеджер предвыборной кампании политика Уильям Степин.



"Штабу президента Трампа не был предоставлен значимый доступ к многочисленным окружным участкам для наблюдения за вскрытием бюллетеней, подсчетом голосов, что гарантируется законом Мичигана, - отмечается в тексте. - Мы подали иск в суд, чтобы остановить процесс подсчета, пока не будет предоставлен значимый доступ. Мы также требуем пересмотреть бюллетени, открытые и подсчитанные в [наше] отсутствие".

