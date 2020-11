Отрыв Байдена от Трампа увеличивается, но победитель все еще не ясен

Атмосфера напряженного ожидания и неопределенности сохраняется в США сутки спустя после всеобщих выборов. До сих пор продолжается подсчет голосов в ряде ключевых штатов и нет ясности в вопросе о том, кто из кандидатов - республиканец Дональд Трамп или демократ Джозеф Байден - наберет необходимые для победы 270 голосов выборщиков.



На интерактивной карте США на сайте информационного агентства Associated Press до сих пор не окрашены в партийные цвета - красный для республиканцев и синий для демократов - штаты Мичиган (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков), Невада (шесть выборщиков) и Аляска (три выборщика). В Мичигане, Джорджии и Северной Каролине подсчитаны уже более 90% бюллетеней, в Неваде - 67%, а в Пенсильвании - 84%.



В Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании Трамп, по предварительным данным, имеет небольшое преимущество в голосах, но до сих пор не подсчитаны бюллетени, присланные по почте. Как заявила в интервью телекомпании CNN госсекретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон, таких бюллетеней "десятки тысяч" и, возможно, их подсчет будет завершен к вечеру среды. На вопрос о том, возможен ли пересчет голосов в штате, она подчеркнула, что "сначала должен быть завершен нормальный процесс обработки бюллетеней". В Джорджии, по оценке госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, не подсчитаны еще около 200 тыс. бюллетеней, а в Пенсильвании в избирательном округе Монтгомери около 2,7 тыс. бюллетеней, возможно, будут признаны недействительными.



Пока, по данным агентства Associated Press, Байден может рассчитывать на 248 голосов выборщиков, а Трамп - на 214 голосов.



В ночь после голосования Дональд Трамп выступил в Белом доме с выдержанном в оптимистических тонах заявлением о том, что побеждает в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин и Северная Каролина и даже утверждал, что не все эти штаты нужны ему для победы. Однако вскоре тон высказываний сменился, и в среду Трамп написал на своей странице в Twitter, что его лидерство в ряде ключевых штатов начало "волшебным образом исчезать" после того, как были подсчитаны поступившие по почте бюллетени, нынешний президент назвал эту ситуацию "странной".



В штабе демократов в среду демонстрировали уверенный оптимизм. Менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон на видеобрифинге, транслировавшемся на сайте штаба Байдена, выразила уверенность в том, что их кандидат станет президентом, набрав достаточное число голосов выборщиков в Висконсине, Неваде и Пенсильвании. "Джо Байден получил на выборах более 69 млн голосов, больше, чем любой другой президент в истории, - заявила она. - Мы на пути к тому, чтобы победить на этих выборах".



Демократы готовы к любому повороту событий, в том числе к тому, что республиканцы попытаются оспорить выборы в суде, заявил советник штаба Байдена Боб Бауэр, предупредив, что демократы "будут бороться за каждый голос и защитят своих избирателей".



Избирательный штаб Трампа уже подал в суд Мичигана иск для приостановки подсчета голосов в этом штате.



Как признают американские политические комментаторы, расчеты демократов на то, что "синяя волна" (синий - традиционный цвет демократов) сметет республиканцев в день выборов, не оправдались, поскольку разница в голосах, полученных Байденом и Трампом, крайне незначительная.



"После долгой ночи после завершения выборов, исполненной напряженного ожидания, Америка проснулась в среду в условиях, когда впереди часы или даже дни неопределенности, поскольку в ряде штатов продолжается процесс подсчета голосов и в некоторых разница в голосах тоньше волоса, - отметила газета The New York Times. - Трамп и Байден одержали ряд побед, потерпели несколько неудач и пришли практически к ничьей, поскольку каждому из них не хватает нескольких десятков голосов до 270 голосов выборщиков, необходимых для победы".



По мнению политического обозревателя газеты The New York Times Томаса Фридмана, по итогам состоявшихся во вторник выборов "проиграла Америка". Даже если Байден в итоге выиграет выборы, считает он, "об этом станет известно лишь через несколько дней и победа будет достигнута лишь в результате небольшого преимущества в нескольких ключевых штатах". О впечатляющей победе, на которую рассчитывали демократы, речь не идет, добавил он.



Журнал New Yorker высказывает предположение, что "тревога и неопределенность сохранятся на долгое время в период после выборов", возможно, до 8 декабря, когда должны быть утверждены результаты голосования в каждом штате, или даже до 14 декабря, когда проведет голосование коллегия выборщиков, насчитывающая 538 членов. "Быть может, придется ждать до 20 января, когда на Капитолийском холме президент должен быть приведен к присяге", - отмечается в статье New Yorker.



На выборах решался не только вопрос о том, кто станет лидером Белого дома на предстоящие четыре года, но и каково будет соотношение сил в Конгрессе. По предварительным оценкам, существенных изменений в расстановке сил в обеих палатах не произошло. По данным информационного агентства АP, демократы сохраняют за собой большинство в Палате представителей и уже завоевали 198 мест из 435, а республиканцы могут рассчитывать на 185 мест. В Сенате демократы, вероятно, сумеют завоевать сенаторские кресла от штатов Аризона и Колорадо, а республиканцы - в Алабаме.



Несмотря на прогнозы ряда аналитиков, предрекавших период волатильности на рынках в случае, если процесс подведения результатов голосования затянется, ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже на следующий день после голосования продемонстрировали стремительный рост: промышленный индекс Dow Jones к концу сессии в среду поднялся на 615,90 пункта (+2,24%), до отметки 28 111,88, индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 99,19 пункта (+2,92%), до отметки 3 467,37, а индекс электронной биржи Nasdaq взлетел на 450,31 пункта (+4,07%), до уровня 11 612,67, за счет роста котировок крупных технологических компаний.



Как отметил в интервью телекомпании CNN руководитель департамента инвестиций в компании Guggenheim Скотт Миннир, участники рынка сейчас рассчитывают на то, что республиканцы будут в большинстве в Сенате, а демократы - в Палате представителей и такое соотношение сил обеспечит проведение умеренной экономической политики. "В результате можно ожидать, что в предстоящие шесть месяцев на фондовом рынке сохранится позитивная тенденция", - заявил он.



Газета The Wall Street Journal отметила, что сохранение баланса сил в Конгрессе "не даст демократам возможности проводить либеральную политику, в том числе повышать налоги, менять законодательство в сфере медицинского страхования или вводить меры регулирования в отношении высокотехнологичных компаний".