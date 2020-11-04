Электрокары и гибриды впервые стали популярнее дизелей

Спрос на автомобили с электрическими и гибридными силовыми установками на европейском рынке впервые превысил спрос на автомобили с дизельными моторами.

По данным аналитического агентства Jato Dynamics, в Европе электрокары и гибриды впервые стали популярнее дизелей. Каждый четвёртый новый автомобиль, зарегистрированный на территории Евросоюза в сентябре нынешнего года, был электрокаром или гибридом. Рынок дизельных автомобилей упал до рекордно низкого уровня: транспортных средств на тяжёлом топливе набралось лишь 24,8 процента. Для сравнения, 10 лет назад дизельные автомобили в Европе составляли 50 процентов рынка, а доля электромобилей и гибридов была ниже одного процента.

Рынок новых автомобилей в 27 европейских странах в сентябре вырос всего на 1,2 процента: зарегистрировано почти 1,3 миллиона экземпляров. Спрос на электрокары вырос на 156 процентов по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Гибридные автомобили впервые преодолели планку в 300 000 экземпляров за один месяц — их популярность выросла на 124 процента. Среди гибридов лидирует Toyota с моделью Corolla, а лидером спроса на электромобили остаётся Tesla с компактным седаном Model 3.