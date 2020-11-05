Предложения Киева по Донбассу отличаются от Минских соглашений – Песков

Подготовленные украинской стороной предложения по урегулированию на Донбассе отличаются от алгоритма минских договорённостей, сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ходе общения с журналистами Пескова спросили об отношении Кремля к подготовленному украинской стороной плану совместных шагов по Донбассу, а также предложении Киева о проведении встречи в "нормандском формате" до конца года.



"Насколько я понимаю, там речь идёт о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированной в Минских договоренностях. Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план передан российской стороне", - сказал Песков.



Пескову задали вопрос, означает ли это ответ "нет" на украинские предложения с российской стороны.



"Я не знаю, был ли этот план получен российской стороной и был ли он уже изучен, что, безусловно, необходимо, чтобы сформулировать позицию", - сказал Песков.



Пресс-секретарю также задали вопрос относительно возможности встречи глав государств в "нормандском" формате.



"Нового ничего не скажешь. Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определённого результата. Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договорённостей между главами государств и правительств. К ранее достигнутым договоренностям можно отнести договорённости, достигнутые два года назад в Париже. Если бегло ознакомиться с доступным для публики документом, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня", - сказал Песков.

