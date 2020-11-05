Трамп или Байден — Европа в проигрыше

Кто бы ни победил на выборах в США, Европа уже проиграла. Не секрет, что большинство европейцев буквально молились, чтобы президентом стал Джо Байден. Он еще может выиграть, но оглушительной победы уже не добьется. Возможно, это будет даже хуже противоположного исхода. Если бы с большим отрывом победил Дональд Трамп — президент, которого в Европе ненавидят до самоупоения — Европа хотя бы ясно представляла свои варианты и могла бы под них подстраиваться.

Но Америка по-прежнему расколота — как никогда. Это плохо и для самой Америки, а в Европе и вовсе грозит развеять все надежды на четкий путь вперед в трансатлантических отношениях.



Да, при Байдене после тяжелых лет Трампа трансатлантические отношения неизбежно улучшатся (иначе и быть не может). Однако амбициозная повестка, на которую рассчитывали многие европейские лидеры — от экологической политики до торговли и обороны — кажется вовсе недосягаемой.



Причина двоякая. Мало того, что Байдену, даже если он все же вырвет победу, не хватит сильного мандата, еще и Конгресс останется расколотым: за демократами останется Палата представителей, за республиканцами — Сенат.



Технический термин для этой ситуации — «тупик». Байден окажется в том же безвыходном положении, что и Трамп последние два года. Оно же омрачило бóльшую часть президентства Барака Обамы.



Без большинства в обеих палатах Конгресса ни один президент не сможет реализовать свою законодательную повестку дня — довольствуясь лишь административными распоряжениями, которые преемник в случае чего отменит одним росчерком пера.



Что касается амбициозной глобальной повестки дня, то для Европы США — партнер непостоянный.



Незачем далеко ходить, достаточно вспомнить ядерную сделку с Ираном 2015 года. Без демократического большинства в Сенате Обама оказался перед выбором: не заключать сделки вообще или удовольствоваться соглашением без статуса договора. Он выбрал второе и в скором времени увидел, как его предшественник Трамп перечеркнул результат совместной работы более чем за десять лет.



Ситуация повторилась и с Парижским соглашением о климате. Без одобрения Конгресса Трампу не составило труда из него выйти.



Вот почему европейские лидеры надеялись, что Байден одержит уверенную победу, а на волне его успеха Конгрессе заполонят демократы.



Действительно, накануне дня выборов такой исход предсказывали многие опросы, питая надежды в некоторых уголках континента на «революцию» вроде победы Рональда Рейгана в 1980 году, за которой в американской политике последовала крутая смена курса.



Решительная победа Байдена позволила бы Вашингтону и его европейским союзникам реализовать широкую трансатлантическую повестку дня — по мнению многих, она позволит альянсу обновиться и перенацелиться, особенно перед лицом растущей китайской угрозы.



Этому быть не суждено. Хотя некоторые европейские страны, особенно Германия, и заинтересовались попытками реанимировать трансатлантическую сделку о свободной торговле, пожалуй, это все же не стоит усилий, если следующий президент так и не заручится одобрением Конгресса.



В глубине души Европа будет все время думать, чтó будет через четыре года, даже если выиграет Байден. Учитывая свой возраст, Байден вполне может стать президентом на один срок. И если на смену ему придет республиканец формата Дональда Трампа — что вовсе не исключено с учетом сложившегося в Америке политического климата — то какой резон договариваться о сделках, которые с его уходом тут же испарятся?



Возможный ответ: у Европы нет лучшего выбора, особенно по вопросам безопасности. Перед лицом все более воинственной России американский «зонтик безопасности» Европе нужен как никогда со времен окончания холодной войны. Германия и другие страны сделают все возможное, чтобы США не отказывались от обороны Европы.



Тем не менее, этот вопрос будет оставаться источником напряженности в администрации Байдена, которой, как и Трампу, в ближайшие годы придется уделять все больше внимания Китаю. Администрация Байдена, вероятно, последует политике Трампа, призывая Европу взять на себя часть ответственности за собственную безопасность, хотя и не столь настырно.



Учитывая, что европейская экономика пострадала от пандемии, а повышать расходы на обороны население не жаждет, вопрос безопасности неизбежно останется источником трансатлантической напряженности.



Иными словами, даже если большинству европейцев не терпится проводить Трампа на покой, они могут оказаться в той же ситуации, где были последние четыре года: надеясь на лучшее, но опасаясь худшего.

