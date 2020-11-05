Пациенты с COVID-19 могут быть заразны до 70 дней

Пожилая американка с COVID-19 оставалась заразной более месяца, а вирус сохранялся в ее организме 105 дней. Необычный случай врачи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний описали в статье в журнале Cell.



Большинство пациентов с SARS-CoV-2 заразны на протяжении примерно восьми дней, однако этот показатель может сильно отличаться от человека к человеку. Внимание ученых привлекла 71-летняя пациентка с лейкемией. У нее не было симптомов COVID-19 — врачи обнаружили болезнь, когда женщина лежала в больнице с тяжелой анемией. Врачи регулярно брали пробы из верхних дыхательных путей женщины, однако даже на 70 день в них обнаруживался вирус в концентрациях достаточных, чтобы пациентка была заразна. Полностью он пропал только на 105 день.



«Мы ожидали, что такое может произойти, но не встречали сообщений об этом», — отмечают исследователи.



Вероятно, инфекция сохранялась так долго из-за ослабленной иммунной системы пациентки, считают они. Ее организм не мог выработать достаточное количество антител, чтобы избавиться от вируса. Врачи вводили женщине плазму с антителами, но и это не дало эффекта.



Кроме того, за время болезни вирус мутировал. Однако мутации не влияли на способность вируса сохраняться в организме.



Пока что это самый продолжительный известный период, на протяжении которого пациент с SARS-CoV-2 был заразен, при этом не испытывая симптомов. Однако врачи наблюдали похожую картину при гриппе и ближневосточном респираторном синдроме. Они полагают, что в будущем появится больше сообщений об определении SARS-CoV-2 в организме на протяжении долгого времени.

