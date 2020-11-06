Депрессия увеличивает риск инсульта

При депрессии риск инсульта может увеличиваться примерно на 50%, показало новое крупное исследование, которое опубликовано в Neurology: Clinical Practice.



Ученые проанализировали данные, которые были собраны в длительном исследовании географических различий в заболеваемости инсультом, начавшемся в 2003 году. В нем за 25 тысячами человек наблюдали около 9 лет. Все участники прошли тестирование на депрессию по 12-балльной шкале.



За время наблюдения у людей с показателями от 1 до 3 по шкале депрессии (это говорит о ее легких симптомах) инсульт развивался на 39% чаще, чем у тех, кто совсем не демонстрировал признаки подавленного настроения. У участников с более выраженной депрессией (по шкале – 4 и выше) этот показатель составил 54%.



Важной находкой ученые считают то, что они не обнаружили разницы в связи между депрессией и инсультам в разных этнических группах. По их мнению, это подчеркивает, что депрессия – самостоятельный фактор риска инсульта.



«Есть множество известных факторов инсульта, такие, как высокое артериальное давление, диабет, болезни сердца; но мы начинаем понимать, что нетрадиционные факторы риска, включая симптомы депрессии, занимают важное место в этом списке», - считает Вирджиния Говард (Virginia Howard) из Школы общественного здравоохранения Университета Алабамы в Бирмингеме.



Говард добавила, что необходимо расширить и дополнить список вопросов, которые обычно задают врачи пациентам, чтобы определить риск инсульта у них.



Точно определить связь между депрессией и инсультом сложно. Ученые предполагали, что причина такой связи может крыться не в самой депрессии, а в других факторах. Например, депрессия может провоцировать нездоровый образ жизни, который приводит к развитию гипертонии и диабета.



В 2012 году ученые провели метаанализ, результаты которого позволили предположить, что депрессия – самостоятельный фактор риска инсульта. В 2014 году системный обзор пришел продемонстрировал сходные результаты. Его авторы указали, что связь депрессии и инсульту нужно проверить в длительных исследованиях.

