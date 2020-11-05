УЕФА предложил внести изменения в правила игры рукой в футболе

УЕФА обратился в ФИФА с предложением внести изменения в трактовку правил игры рукой.



Об этом сообщает AP.



В частности, президент УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александр Чеферин отметил, что нынешняя трактовка правила игры рукой привела ко многим несправедливым решениям.



"Довольно часто бывает, что мяч случайно попадает в руку. Поскольку эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного дробления хода игры и тех случаев, когда подобная ситуация определяет исход матча. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, иногда решения, принимаемые во благо, не достигают своих целей. Поэтому они должны быть пересмотрены", - отметил в обращении Чеферин.



Он предлагает, чтоб арбитрам снова разрешили определять, намеренно футболист сыграл рукой или нет.



Президент ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) Джанни Инфантино рассмотрит обращение в ближайшее время.

