Защита по делу MH17 просит допросить членов 53-й бригады ВС России

Защита по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины считает, что суд должен допросить членов 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил РФ из Курска, заявила на слушаниях в четверг адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

Третьего ноября в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.



"Мы хотели бы допросить членов 53-й бригады (зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска - ред.)…Обвинение подозревает, что предполагаемый ЗРК "Бук", которым мог бить сбит MH17, был привезен и транспортирован 53-й бригадой. Даже если прокуратура права, эти люди могут подтвердить, что они не получали инструкций и приказов от нашего подзащитного. Это бы могло подтвердить нашу позицию о том, что наш клиент не был причастен к транспортировке и запуску ракеты "Бука", - сообщила адвокат.



Она также добавила, что необходимо допросить других фигурантов дела – Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.

