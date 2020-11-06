В Крыму назвали саммит Украины по "возвращению" полуострова блефом

Глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев назвал "очередным блефом" анонсированный Украиной саммит по "возвращению" полуострова.



Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит "крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве.



"Проведение саммита - это очередной блеф со стороны украинских властей, который не будет иметь вообще никаких последствий. Даже если Киеву и удастся кого-то собрать для участия в этом весьма сомнительном мероприятии, то это будет не более, чем пустая трата времени", - сказал РИА Новости Кангиев.



По его словам, Россия не будет ни с кем обсуждать статус своих территорий.



"Подобные заведомо провальные инициативы киевских властей вызывают лишь иронию и безразличны крымчанам. Да и участие других государств в политических авантюрах Киева весьма сомнительно", - сказал Кангиев.

