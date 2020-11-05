Подсчет голосов в Пенсильвании не завершится до пятницы

Пенсильвания объявит о результатах голосования не раньше пятницы, сообщило издание The Philadelphia Inquirer.



"Большинство из 35 тыс. бюллетеней, пришедших по почте в округ Аллегейни штата Пенсильвании не посчитают до завтра", - говорится в сообщении издания в твиттере.



Примерно 29 тыс. избирателей в округе сначала получили неправильно напечатанные бюллетени, которые потом заменили на корректные. Теперь, перед подсчетом голосов, их нужно будет сначала проверить.



В четверг Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов и не считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков. В этом году таких голосов беспрецедентно много, поэтому во многих штатах подсчет затянулся.



Голосование в США состоялось 3 ноября. На данный момент ситуация складывается не в пользу Трампа, он уже заявил о готовности потребовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден. В итоге, при сохранении нынешних тенденций, Байден заручится поддержкой достаточного для избрания числа выборщиков. Трамп, скорее всего, не признает поражение, и исход выборов президента США будут решать уже в судах.



Еще до выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы усиленно готовились именно к такому сценарию и наняли специальные команды юристов.

