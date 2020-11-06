Защита по делу MH17 потребовала узнать, есть ли у Китая данные о крушении

Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины россиянина Олега Пулатова требует допросить автора отчета, который утверждает, что у Китая есть спутниковые снимки с места катастрофы, и узнать, пыталась ли Совместная следственная группа (ССГ) запросить эти изображения, заявил адвокат Баудевейн ван Эйк.



Третьего ноября в особо охраняемом комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.



"Защита хотела бы спросить автора одного из отчетов, почему он считает, что китайский спутник может иметь изображения с места крушения 17 июля 2014 года, и, что более важно, пыталась ли Совместная следственная группа получить такие изображения от Китайского космического агентства", - сказал Ван Эйк на заседании в четверг.



По его словам, для этого есть все основания, потому что США до сих пор не предоставили свои спутниковые снимки. "Эти изображения могут содержать крайне важную информацию", - отметил голландский адвокат.



Председательствующий судья Хендрик Стинхейс ранее сообщил, что суд в Нидерландах в рамках дела направил новый запрос США о спутниковых снимках места авиакатастрофы.



Ранее сообщалось, что США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.

