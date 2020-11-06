В Госдуме прокомментировали решение Рады по договору с СНГ

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что на выход Украины из договора с СНГ по антимонопольной политике реагировать не стоит, это развитие начатой в 2014 году тенденции.



Верховная рада Украины на заседании в четверг приняла законопроект о выходе из договора о проведении согласованной антимонопольной политики, соответствующие решение поддержали 264 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.



"Последствия были в 2014 году, все то, что происходит в дальнейшем, является просто развитием этой тенденции, больше ничего. Каждый раз на это реагировать, на мой взгляд, нет никакой серьезной причины", - сказал Затулин РИА Новости.



Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

