На выходных в Украине будет относительно тепло и сухо

В ближайшие сутки, 7 ноября, погоду в Украине будет определять поле высокого давления и умеренно-теплая воздушная масса, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В субботу в Украине без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°. В Киеве - без осадков. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 ноября самая высокая температура днем была 15,8° в 2010г., самая низкая ночью -15° в 1888г.



В воскресенье, 8 ноября, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с.



Температура воздуха ночью 1-6° тепла; днём 7-12°, в южной части и западных областях до 15°.



В Киеве 8 ноября без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11°.

