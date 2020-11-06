Bitcoin продолжает стремительно расти
Стоимость криптовалюты Bitcoin составляет 15 700 долларов США на фоне неопределенности с выборами президента в Соединенных Штатах.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Coin Desk.
По словам аналитиков, инвесторы усматривают в криптовалюте ценность во время неопределенности.
Сейчас приводятся две главные неопределенности: вторая волна пандемии коронавируса и президентские выборы США.
Отмечается, что кроме Bitcoin, также наблюдается стремительный рост в других криптовалютах, таких как ether, litecoin.
Источник: Укринформ
13:39