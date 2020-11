SpaceX вывела на орбиту новейший спутник GPS для ВВС США

Тяжелая ракета Falcon 9 в пятницу по киевскому времени успешно вывела на орбиту очередной новейший спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.



"Успешный вывод на орбиту подтвержден", - сообщили в компании.



Запуск был осуществлен 5 ноября в 18:24 по времени Восточного побережья США (6 ноября в 01:24 по Киеву) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).



Спутник через полтора часа после запуска был заброшен на высоту 4,2 тыс. км над Землей. Затем он будет переведен на среднюю околоземную орбиту - примерно на высоту 20 тыс. км над планетой.



При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через 8,5 минут после запуска совершила вертикальную посадку на автоматической плавучей платформе Of Course I Still Love You, которая была дислоцирована в Атлантике в 635 км от космодрома на мысе Канаверал. Кроме того, специальное спасательное судно Ms. Chief должно было "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.



Это уже четвертый спутник GPS III, выводимый на орбиту с 2018 года. Космический аппарат весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.



Спутники GPS III имеют большую мощность сигнала, позволяют определять местоположение гражданских объектов в три раза точнее, чем используемые в настоящее время спутники, у которых она составляет от 3 до 10 метров. Точность определения местоположения военных объектов будет еще выше.



При этом GPS III располагает значительно улучшенными возможностями по борьбе с помехами в сравнении с более ранними аппаратами. Они будут в восемь раз более защищенными от подавления противниками США.



В настоящее время услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек.



Производством новых спутников занимается корпорация Lockheed Martin. Стоимость одного спутника составляет $577 млн. Срок эксплуатации спутника нового поколения составляет 15 лет.



Первые 10 аппаратов GPS III в версии Space Vehicle (Block IIIA) запустят до 2023 года включительно, остальные 22 в версии Follow On (Block IIIF) начнут размещать на орбите с 2025 по 2034 годы. Обновляемая система полнофункционально заработает не ранее 2022 года в связи с задержкой в модернизации наземных систем управления спутниками.



Компания SpaceX выиграла тендер на запуск пяти из первых шести спутников GPS III.