Google научит украинских учителей проводить уроки дистанционно

Минобразования Украины и Google бесплатно обучат учителей школ, как вести дистанционные уроки.



Министерство образования и науки страны совместно с офисом Google в Украине проведет обучающий курс «Эффективные решения Google for Education для облачного взаимодействия» для учителей школ, который продлится с 12 по 22 ноября, сообщает пресс-служба Минобразования.



«Предоставление нашим учителям возможностей овладеть навыками по организации дистанционного обучения с использованием современных цифровых инструментов является сегодня одним из наших ключевых приоритетов. И мы очень благодарны представителям IT-сообщества за активное сотрудничество в этом направлении», - заявил замминистра Артур Селецкий.



По данным пресс-службы, курс будет включать следующие практические направления:



возможности приложений Google Workspace (G Suite) при работе с вебинтерфейсом персональных компьютеров,



использования приложений Google Workspace (G Suite) на мобильных устройствах и проработки основных настроек безопасной работы в Интернете.



Учителей обеспечат необходимым методическим сопровождением и консультациями. После окончания обучения, сообщают в министерстве, все участники получат сертификат о прохождении курса, который будет засчитан как курс повышения квалификации.

