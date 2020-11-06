В Украине применят словацкую модель COVID-тестирования

В Украине рассматривают возможность применения словацкой модели массового тестирования на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 6 ноября.



"Заказано и будет завезено в ближайшее время в Украину 2 млн таких быстрых тестов, которые действительно от 15 мин до 1 часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности. К сожалению, это не такой показатель, который дает ПЦР или ИФА-тестирование", - сказал Шмыгаль.



Премьер подчеркнул, что тестами можно быстро определять заболевших лиц и максимально их изолировать. Кабмин проводил консультации насчет использования примера Словакии по тестированию всего населения быстрыми тестами.



"На сегодня для Украины такая технология действительно может использоваться в отдельных городах, где есть красные зоны", - добавил Шмыгаль.

