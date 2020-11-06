Кличко победил в первом туре

Городским головой Киева вновь избран Виталий Кличко, заявили в пятницу в Киевской городской территориальной избирательной комиссии. Согласно обнародованным главой горизбиркома Валентиной Корольковой данным, на выборах 25 октября Кличко поддержал 365161 избиратель, что составляет 50,52% принявших участие в голосовании.

На втором месте – выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Попов (68757 голосов), на третьем – кандидат от партии "Голос" Сергей Притула (56900).



Четвертую позицию заняла кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук (39321 голос), пятую – представитель партии "Победа Пальчевского" Андрей Пальчевский (38360).



Всего на выборах городского головы Киева получили бюллетени 722846 избирателей, проголосовали 722805. Признаны недействительными 7268 бюллетеней.



Виталий Кличко (род. 19 июля 1971 года, с. Беловодское, Чуйская область, Киргизская ССР) - украинский государственный и общественный деятель, боксер, политик, меценат. Избран мэром Киева в мае 2014 года на внеочередных выборах. Глава Киевской горгосадминистрации с июня 2014 года. Герой Украины (2004).