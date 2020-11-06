Как правильно выбрать качественные семена подсолнуха

Выращивание подсолнухов – это интересная идея для людей, которые занимаются реализацией сельскохозяйственных культур. Из его семян делают масло, а жмых используется в качестве кормовых примесей для домашнего скота. Он также помогает рыболовам привлекать жителей водоемов. Из краевых цветков подсолнуха и его сухих листьев можно делать настойку, способствующую повышению аппетита. Народное средство часто применяется в качестве жаропонижающего препарата.

Полезные свойства подсолнуха

Листья и цветы подсолнуха богаты различными полезными веществами. В них содержится:

кумариновый гликозид;



каротиноиды;



флавоноиды;



антоцианы;



фенолкарбоновые кислоты.

В семечках присутствует целый комплекс витаминов и аминокислот. Количество магния намного больше, чем в ржаном хлебе. Подсолнечное масло активно используется в кулинарии. На его основе проводится приготовление различных лекарственных препаратов для лечения болезней ЖКТ и суставов. Свежие семена – это незаменимое средство для устранения бронхитов и аллергических проявлений в человеческом организме. Чтобы приобрести качественный посевной материал для выращивания подсолнуха, рекомендуется воспользоваться услугами сайта https://lnzweb.com/sunflower.





Правила выбора семян подсолнуха

При использовании качественного посевного материала можно получить урожай семечек в 3-4 больше. При этом каждая из них в размере достигает до 30 мм. В процессе покупки необходимо обращать внимание на следующие моменты:

уровень масленичности;



схожесть;



внешний вид;



ценовые показатели.





В семечках подсолнуха содержится до 42 % масла. В гибридных сортах такой показатель может достигать 48 %. Качественный посевной материал сортируется с помощью специальных вибростолов. Он отличается ровностью размеров отдельных элементов, плотностью, насыщенностью цвета скорлупы. Покупка семян в интернет-магазине lnzweb.com гарантирует получение урожая не менее 25 ц с одного гектара поля.

Необходимо помнить, что приобретение посевного материала – это только первый шаг к получению высокого урожая. Требуется еще правильный уход за растениями, своевременное внесение удобрений и обработка ядохимикатами. Только комплексное выполнение сельскохозяйственных работ обеспечит получение хорошей денежной прибыли от выращенного подсолнечника. Крайне неохотно аграрные компании занимаются посевом кондитерских разновидностей семечек, которые непригодны для сдачи на масло.